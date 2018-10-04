إنتقادات لازعة تواجه ” آبل ” مع طرح أحدث هاتفين

وكالات(صدى):

تواجه الشركة الأمريكية العملاقة ” آبل ” انتقادات مع طرح هاتفي آيفون ” إكس ، إكس إس ماكس ” لم تقدم جديدا، مع أسعار الأجهزة إلى مستويات غير مسبوقة . حيث أكد العديد من عملائها أنها

و قالت تقارير صحفية أن أبل تعمل على إصلاح مشكلة فنية بعد شكاوى من مستخدمين بشأن عدم قدرتهم على ملء بطاريات هواتفهم بالطاقة حيثعانى بعض أصحاب هواتف ” آيفون ” الحديثة مع الشواحن وتم رصد حالات فشل ملء البطاريات مع توصيلها بمصدر الكهرباء، حتى في حالة استخدام الشاحن الأصلي وفي حالات أخرى، لا تبدأ البطارية في الاستجابة للشحن إلا عند إغلاق مفتاح الشاشة .

جدير بالذكر أن ” أبل ” أضافت خاصية الشحن اللاسلكي لهواتفها في العام الماضي، مع إطلاق هواتف

لكن يبدو أن معظم المستخدمين يعتمدون حتى الآن على الشواحن التقليدية .