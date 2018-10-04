لبني العليان.. أول امرأة سعودية تتولى رئاسة ” بنك “

نايف السالم(صدى):

أعلنا البنك الأول و البنك السعودي البريطاني اليوم الخميس تعيين سيدة الأعمال لبنى سليمان العليان، في منصب رئيس مجلس إدارة البنك بعد الدمج.

وسيتم تعيين نائب رئيس مجلس إدارة البنك الدامج من ضمن أعضاء مجلس إدارة بنك ساب الحاليين، وتعيين الأستاذ ديفيد ديو في منصب العضو المنتدب للبنك الدامج.

وبينا أن مجلس الإدارة للبنك الدامج سيضم 7 أعضاء من بين الأعضاء الحاليين لبنك ساب بما في ذلك 3 من أعضاء المعينين من قبل شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي.في.

وتشغل السيدة لبنى سليمان العليان منصب نائب رئيس مجلس الإدارة للبنك الأول منذ عام 2014 كما تشغل عضوية مجلس إدارة شركة معادن منذ أبريل 2016م.

وهي سيدة أعمال تتولى منصب الرئيس التنفيذي و نائب رئيس مجلس إدارة شركة العليان للتمويل التي تضم أكثر من 40 شركة تحت مظلتها، والتي أسسها والدها الشيخ سليمان العليان عام 1947.