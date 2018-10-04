مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن من أعظم وسائل الدعوة إلى الله

محمد السعران(صدى):

رفع أستاذ العلوم السياسية وتاريخ الحضارات بجامعة البتراء في الأردن عضو الاتحاد الدولي للمؤرخين السفير الدكتور موفق بن محمد العجلوني، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، لمواصلته دعم مسيرة الإيمان والخير والعطاء في المحافظة على القرآن الكريم طباعةً وتلاوةً وحفظاً وترتيلاً.

وقال ــ بمناسبة انعقاد الدورة الأربعين لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المدينة المنورة ــ: إنَّ هذه المسابقة الدولية التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين تشجيع لأبناء المسلمين في كافة دول العالم على الإقبال على القرآن الكريم تلاوة وحفظاً وتدبراً وتفسيراً وعملاً بأحكامه، وخلق المنافسة بين أبناء الأمة الإسلامية، وخاصة الأجيال الصاعدة في مختلف بقاع الأرض، وربط الأمة المسلمة بكتاب الله عز وجل، وإبراز جهود المملكة، حيث لمست هذا شخصياً على أرض المملكة، وفي العديد من دول العالم التي عملت بها سفيراً ودبلوماسياً لأكثر من ثلاثين عاماً، وعلى كافة المستويات في العناية الفائقة والمباركة بكتاب الله الكريم، والاهتمام بحفظه وتلاوته وتجويده وتفسيره.

وأكَّد السفير العجلوني على أنَّ المملكة العربية السعودية تبذل عناية فائقة بكتاب الله عزوجل من حيث تحكيمه، واتخاذه منهجاً ودستوراً للحياة، تهتدي بهديه الأمة الإسلامية، وتعمل به في كل مناحي الحياة، ولا ننسى ما نصت عليه المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية على أن دين الدولة هو الإسلام، وأن دستور المملكة العربية السعودية هو القرآن الكريم.

وأشار إلى أنَّ المسابقة تعتبر من أعظم وجوه الدعوة إلى الله تعالى، وفق المنهج الصحيح البعيد عن المغالاة والتطرف في الدين تحقيقاً للوسطية والاعتدال التي دل عليها قوله تعالى:{كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله}.