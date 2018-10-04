برغم الهزيمة أمام برشلونة.. مدرب توتنهام يصف فريقه بالبطل

طلال الغامدي(صدى):

قال مدرب توتنهام هوتسبير ماوريسيو بوكيتينو إن فريقه المبتلي بالإصابات ” بطل ” ، وجاء ذلك عقب تعادله غير المتوقع ضد برشلونة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بإستاد ويمبلي.

وشدد بوكيتينو، قائلا:” يجب النظر إلى الحقيقة وتأثرنا بالغيابات أمام برشلونة والمنافسة ضده كما فعلنا في الشوط الثاني، أعتقد أن اللاعبين كانوا أبطالاً، كانت مباراة صعبة، عندما تهتز شباكك بعد دقيقتين من البداية تتغير خطتك تماماً”، موضحا :”الأمور النفسية تصبح صعبة عندما تلعب ضد برشلونة ولاعبين مثل ميسي ولويس سواريز ولهذا أريد التوجه بالتهنئة للفريق لأننا حافظنا على فرصنا وكنا نكافح ولم نستسلم، أنا فخور للغاية “.

وتابع :”نشعر بخيبة أمل بسبب النتيجة لكن الجهد كان مذهلاً”، لافتا:”ما يفعله ميسي لا يفاجئني، لكن شباكنا اهتزت في البداية وعندما يحدث ذلك يؤثر في سير المباراة، عندما يحصل ميسي على الوقت والمساحة فهو ينطلق ويراوغ، يمكنه إنهاء آمالك”.

ومن جهته، ذكر إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، قائلا:”نعلم أنها مجموعة صعبة للغاية وكنا نعلم أن هذه المباراة ستكون حاسمة لأنها بإستاد ويمبلي ولأن المنافس هو توتنهام هوتسبير”، مضيفا:”أتمنى أن تكون الجماهير سعيدة باللاعبين”.