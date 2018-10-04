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لن تسعي إلى تضخيم عضلاتك بعد هذا الخبر

لن تسعي إلى تضخيم عضلاتك بعد هذا الخبر
أميرة خالد(صدى):

حذّر أخصائيون رياضيون من الآثار السلبية الناجمة عن أخذ الإبر الهرمونية بهدف تضخيم العضلات والتى انتشرت في الآونة الأخيرة .

وأضحوا أن عملية التضخيم تقوم بإجهاد العضلة بالتمارين حتى يتم هدمها، وبعد الهدم يتم تغذيتها ببروتين محدد، واتباع تمارين معينة لتعيد بناء نفسها من جديد وبالتالي تصبح العضلة أكبر وأقوى ، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي عالي البروتين ومخالف للنسب الصحية .

وأبان الأخصائيون أن الإبر الهرمونية تتسبب في ضعف الدورة الدموية في العضلة المحقونة، وإحداث تشوّهات فيها، وزيادة معدل الإصابة بالأمراض القلبية، وتورم النسيج العضلي المحقون، وتضخم البروستات وتعرض المخ والكبد والقلب للكثير من الأمراض.

وفي الختام أكدوا على ضرورة اتباع نظام غذائي صحي ورياضة مناسبة تحت إشراف مدرب معتمد وأخصائي تغذية والابتعاد عن الإبر الهرمونية.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 55277 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللي يلعب في حاله .. يستاهل مايجراله ,,

[ عدد التعليقات: 4649 ] نشر منذ 2 ساعتين

جسمك اامانه عندك سوف تسأل عنه فحافظ عليه-ولا تلقي به الى التهلكه-

[ عدد التعليقات: 4186 ] نشر منذ 2 ساعتين

مدري ها الأجسام اذا شفتها اعتبرها مقززه تحس ماهو بطبيعي 😰

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