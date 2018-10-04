ميسي عن لقاء توتنهام: واجهنا سوء حظ ولكننا قدمنا مباراة عظيمة

ماجد محمد(صدى):

أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سعادته الكبيرة بالأداء الذي قدمه الفريق أمام توتنهام هوتسبر الإنجليزي على ملعب ويمبلي في ثاني جولات دور مجموعات دوري الأبطال؛ حيث انتصر البارسا بأربعة أهداف مقابل هدفين؛ أحرز منهم ميسي هدفين.

وأكد ” ميسي ” أنهم: ” قدمنا مباراة عظيمة، الشوط الأول كان استثنائياً، سعداء للغاية لأن كل الأمور سارت كما نريد ” ، مضيفًا: ” واجهنا سوء حظ بعض الشيء، كنا متقدمين بهدفين نظيفين ومسيطرين على المباراة، كما أن القائم منع هدفين، لترتد الهجمة على مرمانا بهدف جعل الأمور صعبة، ولكننا تماسكنا وقدمنا مجدداً وأنهينا اللقاء لصالحنا في النهاية، كنا الطرف الأفضل. ”

وأشار اللاعب الأرجنتيني، إلى أن هدف الفريق في استعادة لقب ” التشامبيونز ليج ” الغائب عن الفريق منذ 3 سنوات، لن ينسيهم التركيز في البطولات الأخرى التي يشاركوا فيها.