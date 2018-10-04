بالفيديو.. هند البحرينية تكشف سرا عن حياتها الشخصية لأول مرة

المنامة(صدى):

صرحت الفنانة هند البحرينية، بمقابلة مع برنامج ” إنسايدر بالعربي ” المذاع على قناة ” دبي ” بسر خاص عن حياتها تكشف عنه لأول مرة.

حيث قالت ” هند ” أنها تزوَّجت منذ فترة ولم تعلن عنه لأحد، مشيرة إلى أنها تصرّح بتلك المعلومة للمرّة الأولى.

وعن كثرة جلسات التصوير التي تخضع لها، أوضحت أنها أول من بدأ بالاهتمام بنشر تفاصيل إطلالتها والتركيز على جمالها من خلال جلسات التصوير، ثم أصبحت بقية النجمات يقلدنها.

كما ذكرت هند البحرينية أنها تستعد لإصدار أغنية ” سينجل ” جديدة، وسيقوم بإخراجها على طريقة الفيديو كليب المخرج والفنان اللبناني جاد شويري.