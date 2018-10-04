بالفيديو.. هند البحرينية تكشف سرا عن حياتها الشخصية لأول مرة
صرحت الفنانة هند البحرينية، بمقابلة مع برنامج ” إنسايدر بالعربي ” المذاع على قناة ” دبي ” بسر خاص عن حياتها تكشف عنه لأول مرة.
حيث قالت ” هند ” أنها تزوَّجت منذ فترة ولم تعلن عنه لأحد، مشيرة إلى أنها تصرّح بتلك المعلومة للمرّة الأولى.
وعن كثرة جلسات التصوير التي تخضع لها، أوضحت أنها أول من بدأ بالاهتمام بنشر تفاصيل إطلالتها والتركيز على جمالها من خلال جلسات التصوير، ثم أصبحت بقية النجمات يقلدنها.
كما ذكرت هند البحرينية أنها تستعد لإصدار أغنية ” سينجل ” جديدة، وسيقوم بإخراجها على طريقة الفيديو كليب المخرج والفنان اللبناني جاد شويري.
Reem[ عدد التعليقات: 530 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله اعلم بالمشاعر لو يحاصرها السكوت
الله اعلم بالعيون الي حكتلك عن غلاي
وان حكيت اللي بقلبي ما يكفي الف صوت
والشعور آكبر من الي لا همس يفضح عناي
انت أعظم من خيالي و اشتياقي شبه موت
كل ليل كل صبح اسهر دام انك هناي
مابي اخسر وجودك ما ابي عمري يفوت
انته بالنسبه لحضورك ان تنفستك هواي
اسكن ضلوعي و تامر فدوتك كل البيوت
في رجا شوفت عيونك يالله تحقق رجاي
كم لي اسال عن وصالك والرجا رد بسكوت
رغم انك فيني حاضر حتي لو انته منت معاي
……
كلمات :الامير عبدالله بن فيصل بن يزيد آل سعود
صح لسانه ”
ولبى صوت هند يوم غنتها . >>
رااايق[ عدد التعليقات: 5586 ] نشر منذ 2 ساعتين
طــيــب ***
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4649 ] نشر منذ 1 ساعة
نعم—الله اعلم-