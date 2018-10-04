” مخاطر شهية ” داخل معلبات التونة والسردين

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

حذر خبراء التغذية من الإفراط في تناول معلبات التونة والسردين والتى تشهد إقبال كبير نظراً لسهولة تحضيرها مؤكدين مخاطرهما الصحية لإحتواء المعلبات على الزئبق والمواد المُنكَّهة والحافظة التي تسبب التهابات شديدة ومن ثم قرحة في المعدة وسرطانات القولون .

وأكدت خبيرة التغذية روان عطا أن السردين عالي السعرات الحرارية ويسبب السمنة لذا يُفضل تناوله من 2-3 مرات أسبوعيًا فقط ، وللاعبي كمال الأجسام يُفضل 4 مرات أسبوعيًا مع شرائح البصل لتقليل ضرر الزئبق.

وأضافت أن تناول الأسماك مفيد إذا تمّ اختيارها بعناية حيث تحفز القدرات العقلية، وتقوي جهاز المناعة، وتُفيد نفسيًا في التخلّص من الإكتئاب وتقي من السرطان وفقر الدم والسكري وتُحافظ على صحة البشرة والشعر .