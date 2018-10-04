عادات غذائية خاطئة تهدد جهاز المناعة.. احذرها

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

من الطبيعي أنه تحتاج أجسامنا إلى جهاز مناعة قوي، لحمايته من عدوى نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، التي تنتشر هذه الأيام.

وفي هذا الصدد تؤكد الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك العديد من السلوكيات والعادات الغذائية الخاطئة، التي تؤدي إلى إضعاف جهاز المناعة في الوقت الذي نحتاج إلى تقويته، بشتى الطرق .

ومن هذه العادات :

الإفطار غير المتوازن

تناول وجبة إفطار دسمة خالية من المكونات الأساسية التي تبني الجسم كالبروتين والكالسيوم، والاعتماد فقط على الدهون والسكريات يرهق الجهاز المناعي ويضعفه مع الوقت، لذلك لابد من الحرص على تناول وجبة إفطار متوازنة صحيا، وتحتوي على كل العناصر التي يحتاجها الجسم من بروتين وكالسيوم وكربوهيدرات وألياف.

المشروبات السكرية

المشروبات التي تحتوي على الصودا والسكريات ضارة بالجسم، فهي تعمل على تكسير الكالسيوم وتمنع الجسم من امتصاصه، وتعمل على إضعاف الجهاز المناعي، لذلك يجب تجنب مثل هذه المشروبات، التي تحتوي على الملوثات العضوية الثابتة، التي تتسبب في دخول الجراثيم إلى الجسم.

تناول المشروبات الغنية بالكافيين

عادة تناول الشاي والقهوة عدة مرات في اليوم، والمشروبات الغنية بالكافيين بشكل عام، تعمل على إضعاف الجهاز المناعي للجسم بالتدريج، فهي تبقيك مستيقظا لساعات طويلة، مما يؤدي إلى تدمير الجهاز العصبي والجهاز المناعي، لذلك يفضل الاعتدال في تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

الأطعمة التي تحتوي على الأحماض

تتسبب الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الأحماض في تدمير بطانة الجهاز الهضمي، وبالتالي تدمير الجهاز المناعي.

المكسرات المحمصة

الجلوس أمام التليفزيون، وتناول الكثير من المكسرات المحمصة من السلوكيات الغذائية التي تتسبب في تدمير الجهاز المناعي؛ لما تحتويه من دهون مشبعة، لذلك يفضل عدم الإكثار منها، والحرص على تناولها نيئة.