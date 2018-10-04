باركلي يرجع سبب تطور مستواه لمدرب تشيلسي

نواف السالم(صدى):

أكد لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي روس باركلي، أن السبب في تطور مستواه يعود لمدربه ماوريتسيو ساري؛ حيث إن أسلوب المدرب الإيطالي منحه الثقة في إمكانية العودة للمنتخب الإنجليزي.

وصرّح ” باركلي ” قائلًا: ” أسلوب ساري ساعدني كثيراً، على مدار السنوات لم أحظ كثيرًا بمثل هذا الأسلوب التدريبي ووصلت إلى عمر يمكنني خلاله فهم كرة القدم بشكل أفضل، أعلم مدى أهمية فهم الخطط المختلفة من مدربين مختلفين، أشعر الآن أنني جاهز لفهم كل ما يتعلق بكرة القدم. ”

وتابع: ” من الناحية الفنية ساري يجعلني لاعبًا أفضل، ألعب دورًا كبيرًا في الفريق وأعتقد أن مستواي أظهر أنني أستطيع اللعب مع إنجلترا ” ؛ فيما لم يلعب باركلي الذي ابتلي بالإصابات في مسيرته مع إنجلترا منذ مايو 2016، لكنه أثبت بما قدمه مع تشيلسي أنه جاهز للعودة للمنتخب الوطني.