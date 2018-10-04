مرض خطير يلاحق النساء اللاتي يتناولن البرجر والهوت دوج

أماني الغامدي(صدى):

أفادت دراسة أمريكية حديثة أن تناول البرغر والهوت دوغ يزيد من خطر إصابة السيدات بسرطان الثدي، كما أوضحت النتائج التي خَلُص أن هناك علاقة بين اللحوم المُصنّعة وخطر الإصابة بأورام في الثدي.

وأوضحت النتائج أن السيدات اللواتي يتناولن اللحوم المُصنّعة يتزايد لديهن خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 9 %، ولذا يجب أن تنتبه السيدات حول العالم لتلك النتائج حفاظًا على صحتهن، فمن الأفضل لهن أن يُقللن من نوعية وكمية اللحوم التي يتناولنَها.

كما أنه لا توجد احتمالات لزيادة خطر إصابة السيدات اللاتي يتناولن اللحوم الحمراء غير المُصنّعة مثل لحم البقر، لحم الضأن، لحم العجول ولحم الماعز.

وشددت الدراسة على ضرورة الاستغناء عن تناول اللحوم الحمراء كلية، لكن هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS.