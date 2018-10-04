جمعية المودة للتنمية الأسرية تُحقق جائزة التميّز في العمل الخيري

جدة(صدى):

حققت جمعية المودة للتنمية الأسرية، بمنطقة مكة المكرمة جائزة التميز في العمل الخيري عن المنشآت الخيرية المتميزة بـ 401 درجة، وذلك بعد تطبيقها 9 معايير رئيسية، و32 معياراً فرعياً، و220 مؤشرا، وكذا حصولها على 48 فرصة تحسين جديدة في تقريرها .

وبهذه المناسبة كرمت “جمعية المودة ” من قِبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، حيث تسلم الجائزة عن الجمعية عضو مجلس الإدارة الدكتور أنس زرعة.

وعبر رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس فيصل السمنودي، عن شكره لمؤسسة السبيعي الخيرية على جهودها في نشر ثقافة التميز بالعمل الخيري وذلك لرفع مستوى جودة الأداء والخدمات من خلال تطبيق معايير جائزة.

يُذكر أن جائزة السبيعي للتميز في العمل الخيري تُعد أول جائزة متخصصة في الجودة والتميز المؤسسي في قطاع العمل الخيري عالميًّا ومحليًّا، وتهدف لخدمة العمل الخيري وتطويره والتوعية بأهمية التميز والجودة فيه.