بالصور.. طفلة تنافس لدخول ” جينيس ” بالغطس 55 ساعة

القاهرة(صدى):

تنافس طفلة مصرية على لقب أطول غطسة؛ لتحطيم الرقم القياسي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لتكون أصغر بطلة مصرية في التاريخ تسجل أطول غطسة تحت الماء.

ونفذت الطفلة ريم أشرف فوزي صاحبة الـ14 عامًا، أمس الأربعاء، عملية الغطس بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، حيث تحتاج البقاء تحت الماء 55 ساعة أي ما يعادل يومين و7 ساعات.

ودخلت ” ريم ” في التحدي، وبدأت الغطس في الساعة التاسعة صباح أمس، حيث يجب أن تتفوق على الأسترالية التي سجلت رقم 51 ساعة و23 دقيقة.

يُذكر أن ريم تدرس بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة سان جوزيف للغات بمدينة شرم الشيخ، وتم التجهيز لمحاولتها الغطس من خلال 4 كاميرات فيديو ” اثنتان تحت الماء واثنتان فوق الماء “، تحت إشراف فريق مكون من 15 غواصًا وطبيبًا.