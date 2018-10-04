” الراجحي ” يحدد 3 أشياء لتحقيق الأهداف

عادل الحربي (صدى):

حدد رجل الأعمال سليمان الراجحي 3 أشياء تساعد على تحقيق الأهداف من خلال ضبط الوقت وحسن إدارته، لافتًا إلى أن بعض الأشخاص لا يصل لأهدافه، ويتلمس الأعذار لنفسه بأنه غير قادر على ضبط أوقاته وحسن إدارتها، وفي رأيه أنه قادر إذا أراد، وذلك بالالتجاء لله سبحانه، ثم بالعزيمة والإرادة وعدم مطاوعة هوى النفس.

وأوضح ” الراجحي ” أن الإنسان يمكن أن يفعل هذا إلى أن يصبح ضبط الوقت عادة يثقل التخلي عنها؛ فيما أكد أن الزوجة تأثيرها كبير في اقتصاد أسرتها، فهي تساعد زوجها على التوفير والادخار وتنمية المال ولو كان قليلًا.

وأضاف رجل الأعمال الشهير، أن المال الذي تجمعه الأسرة يساعدهم في المستقبل، ويعينهم على تربية أطفالهم، وتوفير المسكن المناسب لهم، داعيًا الزوجين للتعاون في ادخار القليل من المال واستثماره، ومع الوقت سيرون أثره عليهم.