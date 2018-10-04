صورة لترامب تثير الإنتقادات في المجتمع البولندي

وارسو(صدى):

عرض الرئيس البولندي أندجيه دودا صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جرى التلاعب بها، ما أثارت موجة من الإنتقادات في المجتمع البولندي.

وعلق دودا معلقاً الصورة، قائلا: ” يكتبون لي أنّ انتصار الأبيض والأحمر ” المنتخب البولندي ” أمس في الدور قبل النهائي للبطولة العالمية للكرة الطائرة مما أدّى إلى تراجع في العلاقات بين بولندا والولايات المتحدة الأمريكية.. ” هم ” أرسلوا هذه الصورة دليلا.. لقد وقعت من الضحك “.