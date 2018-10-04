وظائف نسائية شاغرة بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف نسائية شاغرة؛ للعمل بالجامعة بمدينة الرياض.

وأوضحت الجامعة أن الوظائف ستكون متاحة وفقًا للمسميات التالية:

1- منقذة سباحة (Swimming Pool Lifeguard).

2- مديرة مكتب (Office Manager).

3- مساعد معمل حاسب آلي (Computer Lab Assistant I).

4- أمين مختبر المهارات (Skills Laboratory Custodian).

5- فني ثاني صوتيات (Audio Visual Technician II).

6- فني أول صوتيات (Audio Visual Technician I).

7- مساعد إداري ثالث (Administrative Assistant III).

ودعت الجامعة الراغبات في الالتحاق بهذع الوظائف، معرفة التفاصيل وموعد التقديم من خلال الرابط التالي: هنا