وظائف نسائية شاغرة بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية
كشفت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف نسائية شاغرة؛ للعمل بالجامعة بمدينة الرياض.
وأوضحت الجامعة أن الوظائف ستكون متاحة وفقًا للمسميات التالية:
1- منقذة سباحة (Swimming Pool Lifeguard).
2- مديرة مكتب (Office Manager).
3- مساعد معمل حاسب آلي (Computer Lab Assistant I).
4- أمين مختبر المهارات (Skills Laboratory Custodian).
5- فني ثاني صوتيات (Audio Visual Technician II).
6- فني أول صوتيات (Audio Visual Technician I).
7- مساعد إداري ثالث (Administrative Assistant III).
ودعت الجامعة الراغبات في الالتحاق بهذع الوظائف، معرفة التفاصيل وموعد التقديم من خلال الرابط التالي: هنا
اترك تعليقاً