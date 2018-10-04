” النهدي الطبية ” تعلن عن 18 وظيفة شاغرة للرجال

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة النهدي الطبية، باب التقديم على 18 وظيفة شاغرة للرجال؛ للعمل في ” الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جدة، تبوك، خميس مشيط، جازان ” .

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني أن الوظائف المتاحة تحت مسمى ” كابتن توصيل طلبات “، براتب يتراوح من 4000 ريال إلى 4500 ريال سعودي، على أن يمتلك المتقدم مهارات خدمة العملاء والتواصل والتعاون.

كما أشارت إلى أنه يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويحمل رخصة سياقة سارية المفعول، وأن يكون عمر المتقدم من 20 إلى 35 عامًا، ويمتلك خبرة سنة في نفس المجال، بالإضافة إلى إجادة اللغتين العربية والإنجليزية ” تحدثًا وكتابة ” .

الملخص الوظيفي:

– ضمان تسليم المنتجات في الوقت المناسب للعميل بما يتماشى مع القوانين الحكومية وتعليمات السلامة.

المسؤوليات:

– تقديم الدعم في تجهيز الطلبات من خلال التعاون مع الصيدلي ونقل الطلبات من الصيدليات إلى سيارة التوصيل لضمان دقة الطلبات.

– توصيل الأصناف، المنتجات المطلوبة للعميل في الوقت المناسب، وتحصيل قيمتها وفقًا للفاتورة المصدرة من قبل الصيدلي.

– التأكد من ترتيب البضائع بشكل آمن وسليم داخل السيارة وفقًا للمعايير والمتطلبات التشغيلية من أجل منع أي ضرر.

– إرجاع المنتجات المتضررة أو غير المرغوب فيها من قبل العملاء إلى الصيدلية.

– ركن سيارة التوصيل في المكان المحدد عند الصيدلية بعد تسليم جميع الطلبات لضمان سلامة المركبة.

– التحقق بانتظام من نظافة السيارة، مستويات سائل التبريد، الوقود والزيوت في الأجزاء الميكانيكية لضمان سلامة وجاهزية السيارة.

– قيادة السيارة بما يتماشى مع اللوائح والأنظمة الحكومية لتجنب أي عقوبات أو غرامات.

– لا تقتصر واجبات الموظف فقط على المسؤوليات المذكورة أعلاه؛ قد يوكل إليه مهام أخرى حسب الاحتياجات التشغيلية.

الوظائف:

1- كابتن توصيل طلبات (مكة المكرمة) (العدد 3).

2- كابتن توصيل طلبات (المدينة المنورة) (العدد 3).

3- كابتن توصيل طلبات (جدة) (العدد 3).

4- كابتن توصيل طلبات (الرياض) (العدد 6).

5- كابتن توصيل طلبات (خميس مشيط، جازان) (العدد 2).

6- كابتن توصيل طلبات (تبوك) (العدد 1).

بيئة العمل:

– داخل المعرض: 10%.

– خارج المعرض: 90%.

– أيام العمل: 6 أيام عمل.

– الإجازات الأسبوعية: يوم إجازة.

– ساعات العمل: مواعيد متغيرة على حسب احتياج العمل.

ولفتت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 20/ 10/ 2018م، من خلال الرابط التاليهنا