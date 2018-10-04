سائق يهتك عرض فتاة ويتحرش بها وسط الطريق

القاهرة(صدى):

أقدم سائق ” توك توك ” في محافظة الإسكندرية بمصر، على هتك عرض فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا وسط أحد شوارع المدينة.

وكان السائق يقود ” التوك التوك ” والفتاة تسير بجانبه حين تعمد ملامسة جسدها؛ فحينما نبهته قال أنه لا يقصد؛ ليكرر فعلته ويتعدى عليها بوحشية لتستنجد بالمارة بالشارع الذين أمسكوا بهد استجابةً لاستغاثات الفتاة الصغيرة.

ومن جانبها، تمكنت الشرطة من القبض على المتهم، وتم عرضه علي النيابة العامة، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها بحبسه 3 سنوات.