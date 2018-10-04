” التأمينات ” توضح الموعد النهائي لتسجيل المدد السابقة للعاملين

حمود العنزي(صدى):

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على قرب انتهاء قرار مهلة العامين للعاملين لدى الجهات الحكومية أو المؤسسات والهيئات العامة، والتي تنتهي ف 1 ربيع الأول المقبل.

ودعت المؤسسة العاملين في الجهات السابقة إلى الاستفادة من القرار لتسجيل مددهم السابقة، لافته إلى أنه لن يتم تسجيل أي مدد بأثر رجعي لأكثر من سنتين سابقتين على تاريخ تقديم طلب تسجيل المدة بعد تاريخ 1 ربيع الأول المقبل.

كما أشارت إلى أن صاحب العمل ملزم بسداد الاشتراك خلال 15 يومًا من الشهر التالي للاستحقاق، وفي حال التأخير يتم تغريمه بنسبة 2% من قيمة الاشتراك.

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