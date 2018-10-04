معلومات جديدة عن حياة الفنانة صابرين الشخصية

أماني الغامدي(صدى):

ذكرت وسائل إعلام مصرية عن معلومات جديدة عن حياة الفنانة المصرية صابرين، التي أثارت جدلا واسعا بعد عودتها للتمثيل بسبب ظهورها بشعر مستعار رغم ارتدائها الحجاب.

وأشارت المعلومات أن صابرين تزوجت مرتين الأولى من رجل الأعمال ياسر عبداللطيف وأنجبت منه ابنها نور ثم انفصلا بعد ارتدائها الحجاب، ثم تزوجت من طارق صادق جلال وأنجبت منه ٣ أبناء هم: يوسف وعلي وعمر

وقد شاركت الفنانة صابرين في العديد من الناجحة عقب عودتها، ومنها: وادي الملوك، وأفراح القبة والجماعة