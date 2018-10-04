انقلاب ناقلة نفط وحريق 15 سيارة بتبوك

محمود البلوي(صدى):

اندلع، فجر اليوم الخميس، حريقًا ضخمًا بشارع الأمير سلطان في حي الفيصلية بتبوك، لتنتقل النيران إلى عدد كبير من السيارات؛ بسبب انقلاب ناقلة نفط.

وباشر الدفاع المدني بتبوك الحريق، الذي أسفر عن وفاة قائد ناقلة النفط المنقلبة واحتراق ما يقرب من 15 سيارة.

وكانت الناقلة تبعد مسافة تصل إلى كيلومتر واحد عن موقع السيارات المحترقة، حيث تشير المعلومات الأولية أن سبب الحريق جاء بعد تسرب مادة الديزل.

ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بتبوك نبيل العنزي، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بتبوك تَلَقّت على الرقم الموحد (٩٩٧)، بلاغًا من عمليات الشرطة بتوقيت 4:6 فجراً، يفيد بوجود حادث انقلاب ناقلة وقود في شارع الأمير سلطان.

وأوضح أنه على الفور تم توجيه الفرق الإسعافية والقيادة الميدانية لموقع الحريق، والذين وجدا حالة وفاة واحدة تم نقلها إلى مستشفى الملك فهد التخصصي، بعد فك احتجازه من قِبَل فِرَق الدفاع المدني بالموقع.

ومن المقرر أن يصدر الدفاع المدني بياناً توضيحياً عن الحادث.