” المنيع ” يؤكد: لا يجوز إطلاق ” عدم التكافؤ الديني ” على مسلم

حمود العنزي(صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع، ما يقصد بمصطلح ” عدم التكافؤ الديني ” لافتًا إلى أنه يقصد به أنه لا يجوز لامرأة مسلمة أن تتزوج نصرانيًا أو يهوديًا أو شخصًا على غير الإسلام، مشيرًا إلى أنه لا ينطبق على مسلم ومسلمة.

ومن جانبه، صرّح المحامي خالد السعدون، أن ” التكافؤ الديني ” يقصد به التساوي بين الزوجين في المحافظة على أداء الأركان الأساسية للإسلام وما يغلب عليه ظاهر الإنسان من اعتدال وخلق حسن بما يكافئ به الطرف الآخر، والأمثلة كثيرة على هذا الأمر.

وأكد ” السعدون ” أن الأصل هو المعيار الوحيد الذي جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وما ورد في السنة النبوية الشريفة، إذ ورد أن المقصود بـ ” من ترضون دينه ” كل شخص محافظ على الأركان الـ5 للإسلام هو كفؤ للدين مع الزوجة والعكس صحيح، لافتا إلى أن هذا هو المعيار الحقيقي للتكافؤ الديني.