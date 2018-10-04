” المنيع ” يؤكد: لا يجوز إطلاق ” عدم التكافؤ الديني ” على مسلم
أوضح عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع، ما يقصد بمصطلح ” عدم التكافؤ الديني ” لافتًا إلى أنه يقصد به أنه لا يجوز لامرأة مسلمة أن تتزوج نصرانيًا أو يهوديًا أو شخصًا على غير الإسلام، مشيرًا إلى أنه لا ينطبق على مسلم ومسلمة.
ومن جانبه، صرّح المحامي خالد السعدون، أن ” التكافؤ الديني ” يقصد به التساوي بين الزوجين في المحافظة على أداء الأركان الأساسية للإسلام وما يغلب عليه ظاهر الإنسان من اعتدال وخلق حسن بما يكافئ به الطرف الآخر، والأمثلة كثيرة على هذا الأمر.
وأكد ” السعدون ” أن الأصل هو المعيار الوحيد الذي جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وما ورد في السنة النبوية الشريفة، إذ ورد أن المقصود بـ ” من ترضون دينه ” كل شخص محافظ على الأركان الـ5 للإسلام هو كفؤ للدين مع الزوجة والعكس صحيح، لافتا إلى أن هذا هو المعيار الحقيقي للتكافؤ الديني.
الواقع[ عدد التعليقات: 6515 ] نشر منذ 49 دقيقة
هذه سابقة خطيرة لايجب أن تمر مرور الكرام على من أطلقها وعلى من أقرها هذه لاتعدوا كونها عنصرية بغيضة توصل إلى الحزبية التي يتفرخ منها مليشيات وجماعات تضن أن الآخرين كفار حتى لو كانوا مسلمين وموحدين
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55266 ] نشر منذ 35 دقيقة
جزاك الله ير ياشيخ المنيع وبارك فيك ,, آمين ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32433 ] نشر منذ 21 دقيقة
الله يجزاك خير الجزاء يا شيخ
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4456 ] نشر منذ 11 دقيقة
بارك الله فيه عالم مجتهد
ولكن هناك احاديث
تدلل ع تكافؤ النسب
ليس واالله احتقارلأحد او سخريه منه ان اكرمكم عند الله اتقاكم
ولكن لحفظ النسل والعرض وعدم اختلاط الدماءوالانساب
ممن هم ليسو اهل لذلك
انا بغيت ذولي اللي يتشدقون زوجو فلان وعلان
وليه هم رافضين
انا تحداك من هنا انا ع استعداد ان احضر لك شخص
حجام او خياط او جزار وطباخ مطعم سعودي
او نسبه واصله غير معروف
وربما انتسب الى قبيلة فلان وعلان كذب وزور ان تزوجه انت وهو ؟؟
كفايه دعايه ومتاجرة ومزايدة ع بهضنا البعض واساليب رخيصه
عيب والله عيب الحركات هذي خلو العقوا تكبر شوي
ونترفع شوي حنا نبي نسب محترم مانبي من اهل الجنه ندعي ادعاء
ولا من الصحابه رضوان الله ع اجمعين لا نبي نسب مشهود له انه من اهل الخير والصلاح
ونسب صح مو نسب ملفق تزوير وعج وبكرة ينكشف انه غشاش ومدلس
قال رسول الله صلى الله ع وسلم
من غش فليس منا
عن عائشة -رضي الله عنها- مرفوعاً: “تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم” أخرجه ابن ماجة (1968) والحاكم (2/176،177) وصححه، وضعَّفه غيره، ولكن مهاهـ صحيح يعتد به
والشطر الثاني ما جاء في حديث آخر، وفيه: “وانظر في أي نصاب تضع ولدك فإن العرق دساس” أخرجه ابن عدي (6/178)، والقضاعي (638)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1007)، وفي لفظ: “تزوجوا في الحجز الصالح فإن العرق دساس” أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (1015)، وفي لفظ: ” في الحي الصالح” أخرجه ابن عدي (7/72) وهي ألفاظ كلها ضعيفة، وضعفها شديد.
وقد جاءت الصيغة الأولى من كلام عمر -رضي الله عنه- والمراد منها أن يتخير الإنسان عند رغبته في الزواج أو التزويج المنبت الصالح، سواء كان في الأسرة أو العشيرة.
روى مسلم من حديث واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهذا الحديث وإن كان صحيحاً؛ إلا أن الاستدلال به على الكفاءة في النسب فيه نظر، كما قال ذلك الحافظ في الفتح وغيره.
ثانياً: ما رواه الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائك أو حجام. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام: وفي إسناده راو لم يسم، واستنكره أبو حاتم.
ثالثاً: ما رواه النسائي وابن ماجه إن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت له: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4639 ] نشر منذ 9 دقائق
كلام الشيخ هوا الصحيح والمصدق اما غيره فلايحل له الفتوى