إيداع أكثر 448 مليون ريال في حسابات 924 جمعية أهلية العام الماضي

الرياض(صدى):

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 448.650 مليون ريال إعانات دعم في حسابات 924 جمعية أهلية في مختلف مناطق المملكة خلال العام الهجري الماضي (1439هـ).

وقال المشرف العام على وكالة التنمية الاجتماعية المهندس الحجاب الحازمي، إن المبالغ المودعة في حسابات الجمعيات الأهلية توزعت على 1.350 مليون ريال إعانة تأسيسية، و414.100 مليون ريال إعانة برامج وأنشطة، و33.200 مليون ريال إعانة طارئة.

وقدم المهندس الحازمي شكره لمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على متابعته المستمرة لكل ما يتم تقديمه من دعم للجمعيات الأهلية.