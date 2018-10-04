3 كلمات قتلتها.. امرأة تنتحر شنقا بسبب رسالة طبيبها إليها
أقدمت أستاذة بريطانية تُدعي شيلسي بيرت ” 27 عامًا ” على الانتحار شنقًا؛ بعدما وصفها طبيب نفسي في تقرير سابق بإنسانة ” غير راشدة ” عاطفيًا.
وبالتطرق للتفاصيل، كانت ” شيلسي ” تعمل أستاذة وتدير مشروعًا لها في مجال النسيج في الوقت نفسه، وكان الطبيب يمنحهل إجازات لها منذ نوفمبر 2017.
وتلقت ” شيلسي ” رسالة من الطبيب كان لها مفعول خطير جدًا عليها حيث دفعها للانتحار بسبب وصفها بأنها إنسانة ” غير راشدة ” عاطفيًا.
ووجد الزوج المعلمة البريطانية منتحرة في المنزل شنقًا بحبل، وحاول إنقاذها ونقلها إلى المستشفى إلا أنها توفت.
يُذكر أن هيئة الطب الشرعي في بلدة ” دونكاستر ” شمالي إنجلترا، انتقدت استخدام مصطلح ” غير راشدة “عاطفيًا، وقالت إنه ليس طبيًا ولا علميًا بالمرة.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4649 ] نشر منذ 1 ساعة
بعض الكلمات كالرصاص تخترق القلب والروح معاً خصوصا ان لم يكن لدى المتلقي ستره واقيه من الرصاص او يكون لديه حساسيه مفرطه تجاه بعض الكلمات مما تؤدي الى مصرعه-
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 954 ] نشر منذ 15 دقيقة
نحن في زمن طنش تعش تنتعش ، واثق الخطوة يمشي ملكا والرسول عليه الصلاة والسلام اوذي من اقرب الناس اليه حتى بالشرف اوذي وهذه رساله من الله عز وجل لجميع الناس بان الانبياء افضل خلق الله مورست عليهم الخبث الذي موجود في بعض البشر ونحمد الله عز وجل ينعمة الاسلام والله سبحانه اوصى بالصبر لابد اشياء تصيب الناس فلابد التجهز لها وهي النفس والجوع والخوف والثمارات ونقص المال وامر الله سبحانه بشي بقليل لانه سبحانه كل الخوف والجوع لهلك الناس ٠ الله هم لانسلك رد القضاء ولاكن نسلك ألطف فيه وانت ارحم الراحمين ٠