3 كلمات قتلتها.. امرأة تنتحر شنقا بسبب رسالة طبيبها إليها

لندن(صدى):

أقدمت أستاذة بريطانية تُدعي شيلسي بيرت ” 27 عامًا ” على الانتحار شنقًا؛ بعدما وصفها طبيب نفسي في تقرير سابق بإنسانة ” غير راشدة ” عاطفيًا.

وبالتطرق للتفاصيل، كانت ” شيلسي ” تعمل أستاذة وتدير مشروعًا لها في مجال النسيج في الوقت نفسه، وكان الطبيب يمنحهل إجازات لها منذ نوفمبر 2017.

وتلقت ” شيلسي ” رسالة من الطبيب كان لها مفعول خطير جدًا عليها حيث دفعها للانتحار بسبب وصفها بأنها إنسانة ” غير راشدة ” عاطفيًا.

ووجد الزوج المعلمة البريطانية منتحرة في المنزل شنقًا بحبل، وحاول إنقاذها ونقلها إلى المستشفى إلا أنها توفت.

يُذكر أن هيئة الطب الشرعي في بلدة ” دونكاستر ” شمالي إنجلترا، انتقدت استخدام مصطلح ” غير راشدة “عاطفيًا، وقالت إنه ليس طبيًا ولا علميًا بالمرة.