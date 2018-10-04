ما لا تعرفه عن تكرار حلم سقوط وتكسر الأسنان

لندن(صدى):

كشفت ميشال كار، دكتورة وباحثة في علم النفس والأحلام في جامعة ” سوانسي ” في بريطانيا، أن تكرار حلم سقوط أو تكسر الأسنان من أكثر الأحلام نمطية وشيوعًا بين الناس.

حيث أوضحت ” ميشال ” أن سقوط الأسنان لا يقترن بشكل مباشر في عالم اليقظة؛ لذلك يصعب على العلماء تفسير تكرّر هذا الحلم، وهذا ما شرع العلماء في اكتشافه خلال الدراسة.

وعن ذلك، اقترح العلماء فرضيتين محتملتين، الأولى أن الحلم يقترن بشكل فعلي على وجود مشكلة صحية كالجز على الأسنان أثناء النوم، والفرضية الثانية ترتبط بمشاكل نظام الصحة النفسية.

أما فيما يتعلق بحلم سقوط الأسنان، فوجد الباحثون أن حلم سقوط الأسنان يرتبط بمشاكل الأسنان في عالم اليقظة، أي أن العملية تستدعي صورًا حسية تُستمد من نطاق الخبرات المختلفة أثناء اليقظة لدى النفس.