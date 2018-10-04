امرأة تنقذ نفسها من الاختطاف عن طريق ” منديل ” صغير

أنقرة(صدى):

كتبت امرأة تركية على منديل صغير كلمة، أصبحت هي مفتاح إنقاذها وبداية الخيط لإنقاذها من الاختطاف.

وبالتطرق للتفاصيل، قام رجل باختطاف امرأة تعمل مصففة شعر بـ ” أنقرة ” ، وبمجرد أن أوقف الخاطف السيارة في إحدى محطات البنزين للتزود بالوقود، ألقت المرأة لأحد العاملين في المحطة منديلاً صغيرًا كتبت عليه بالتركية ” أنقذني ” .

حيث قام العامل بالاتصال بالشرطة وأبلغ عن محاولة اختطاف محتملة وأعطاهم رقم لوحة السيارة، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المشتبه فيه بعد ساعات.

أدعى المشتبه به أن المرأة التي كانت معه في السيارة هي صديقته؛ حيث أشار إلى أن عائلتيْهما لم تسمحا لهما بالزواج، واقترح عليها الزواج دون إذن من العائلتين.