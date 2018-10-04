6 أشهر وتفارق الحياة.. مواطن يناشد التبرع بفص من الكبد لإنقاذ طفلته ” لين “

نايف السالم(صدى):

ناشد أحد المواطنين أهل الخير بإنقاذ طفلته لين المرزوقي التي تحتاج إلى متبرع بفص من الكبد بصورة عاجلة جدا وذلك إثر مرض في الكبد تسبب في فشل وظائفه.

وأوضح المواطن المرزوقي أن فصيلة دم طفلته لين هي +O، وسوف تجرى العملية في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، موضحاً أن المستشفى أبلغته أن الحالة أمامها 6 أشهر وإن لم يتغير كبدها سوف تموت.

وللتبرع والتفاصيل الاتصال على الرقم (0558144445)