6 أشهر وتفارق الحياة.. مواطن يناشد التبرع بفص من الكبد لإنقاذ طفلته ” لين “
ناشد أحد المواطنين أهل الخير بإنقاذ طفلته لين المرزوقي التي تحتاج إلى متبرع بفص من الكبد بصورة عاجلة جدا وذلك إثر مرض في الكبد تسبب في فشل وظائفه.
وأوضح المواطن المرزوقي أن فصيلة دم طفلته لين هي +O، وسوف تجرى العملية في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، موضحاً أن المستشفى أبلغته أن الحالة أمامها 6 أشهر وإن لم يتغير كبدها سوف تموت.
وللتبرع والتفاصيل الاتصال على الرقم (0558144445)
ابونورة[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 45 دقيقة
ياقلبي عليها
ربي ان شاء الله يحفظها و البلد هذا مايخلى من اهل الخير
السامر[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 28 دقيقة
أتمنى لها الشفاء العاجل أنشالله أبشربالخير مادامك نشرت الخبر شعبنا الطيب فيه خير وراعي فزعة واجب وراح يقف معاك وتفرح بمتبرع ونجاح عمليتها أنشالله
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4456 ] نشر منذ 9 دقائق
الله يشفيك
وقادر الله سبحانه
يسخر فاعل خيريارب ياكريم