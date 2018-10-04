أطباء: تناول القهوة لتتمتع بأفضل قيلولة
على الرغم من أن مشروب القهوة معروف بقدرته على تنبيه الجهاز العصبي والتخلص من النعاس إلا أن دراسة حديثة كشفت أن تناول القهوة قبل النوم فترة القيلولة ” مابعد الظهر ” مفيد لأنه يساعد على مد الجسم بالطاقة بعد الإستيقاظ .
ونبه الأطباء نبهوا إلى عدة نصائح بجانب تناول القهوة لأخذ ” أفضل قيلولة ” يأتي في مقدمتها ضرورة التبكير في القيلولة وعدم الإنتظار للخامسة مساء حتى لا يحدث أرق ليلاً .
كما نصحوا بتغطية العينين والإبتعاد عن مصادر الإزعاج والإستماع إلى الموسيقى للإسترخاء بشكل أفضل .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32433 ] نشر منذ 28 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه لاتوصون قبل القيله وفي آخر اليل وفي الصباح