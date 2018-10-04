أطباء: تناول القهوة لتتمتع بأفضل قيلولة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

على الرغم من أن مشروب القهوة معروف بقدرته على تنبيه الجهاز العصبي والتخلص من النعاس إلا أن دراسة حديثة كشفت أن تناول القهوة قبل النوم فترة القيلولة ” مابعد الظهر ” مفيد لأنه يساعد على مد الجسم بالطاقة بعد الإستيقاظ .

ونبه الأطباء نبهوا إلى عدة نصائح بجانب تناول القهوة لأخذ ” أفضل قيلولة ” يأتي في مقدمتها ضرورة التبكير في القيلولة وعدم الإنتظار للخامسة مساء حتى لا يحدث أرق ليلاً .

كما نصحوا بتغطية العينين والإبتعاد عن مصادر الإزعاج والإستماع إلى الموسيقى للإسترخاء بشكل أفضل .