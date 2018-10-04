العناية الصحيحة بالقدم المصابة بالغرغرينا لتنقذها من البتر

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

قال الدكتور حسام المهدي استشاري جراحة الأوعية الدموية ، أن عمليات بتر الأطراف من العمليات المزعجة والمحطمة نفسيا ، التي يتعرض لها مرضى السكر دائما، هي تأتي نتيجة الفشل في إنقاذ القدم من الغرغرينا.

وأكد ، أنه كل 10 دقائق حول العالم، يتعرض شخص لعملية بتر في أحد أطرافه، مع أن هذه العمليات لا لزوم لها، لأن معظم هذه الأعضاء المبتورة كان من الممكن إنقاذها لو تمت معالجة الحالات بشكل صحيح.

وأضاف ، أن تقليل عمليات البتر يجب أن تتم من خلال نجاح الطبيب المعالج دائمًا، في توسيع الشرايين، من خلال العلاج بالأدوية والرياضة والحمية وعمليات القسطرة.

وتابع، أن قدم مريض السكر بشكل خاص يجب أن يتم العناية بها بصورة خاصة ومكثفة، لأنها تكون عرضة للمشكلات التي تؤدي بالنهاية للبتر دون أي حل آخر، مضيفا أن هناك ما يسمى بالقدم السكري، والتي تكون أولى أعراضها التورم والقروح والجروح، والتي تنتج عن مشكلات الشرايين الصغيرة الموجودة في الأطراف.

وأكد الدكتور حسام المهدي، أن العناية بالقدمين أمر يجب أن يحدث يوميا بشكل صحيح وصحي، وذلك من خلال عدة خطوات منها، إذا كان بها تشققات أو تينيا، فيجب التخلص منها سريعا، وغسل القدم باستمرار منعا لتراكم البكتيريا، وتنشيف سريع بعد الغسل حتى لا تعيش عليها الفطريات، وتغيير الجورب ونظافة الحذاء دائما، ويجب أن يكون الحذاء واسعا ومناسبا، ولا يرتدي أية أحذية ضيقة.