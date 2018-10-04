2000 ريال غرامة لمن يتلاعب بوزن الخبز

حمود العنزي (صدى):

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن عقوبة من يتلاعب وينقص وزن الخبز عن المسموح به.

وحددت الهيئة غرامة مالية قدرها 2000 ريال للتلاعب بوزن الخبز، تتضاعف في حال تكرار المخافة، إضافة لإنذار المنشأة التي يثبت لمراقبي الجهة المختصة قيامها بإهدار الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز 5% من الكمية المخصصة للمنشأ وأسبوعيا، أو إعادة تعبئة الدقيق أو استخدامه في غير ما خصص للمنشأة التي تعتمد في إنتاجها على الدقيق المدعوم من الدولة في المرة الأولى.

وتفرض غرامة مالية تتراوح بين 1000 ريال و30 ألف ريال في حال تكرار المخالفة، وذلك حسب حجم المنشأة ونوع المخالفة وإغلاق المنشأة في المرة الثالثة مدة لا تتجاوز 90 يوما.

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