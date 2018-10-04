فنانون بالمغرب يتعرضون للنصب والاحتيال

أماني الغامدي(صدى):

استغل متعهد حفلات مغربي علاقته بالفنانين، وطلب منهم إحياء حفل زفاف ادعى أنه لشقيقته، فوافقوا على الحضور مجانًا مجاملة له، ولم يطلبوا إلا توفير المبيت في الفندق.

وكان متعهد الحفلات قد أقنع عائلة عروس بدفع 12 ألف دولار لمجموعة من الفنانين المغاربة، لكنه احتال على الجميع واحتفظ بالمال لنفسه.

وكشف الفنان المغربي أحمد شوقي عملية الاحتيال التي تعرض لها مع مجموعة من زملائه، قائلا : ” لم نعلم الحقيقة إلا قبل انتهاء الحفل بوقت وجيز، عند اختفاء ذلك الشخص مع المال، ولم يعُثر له على أثر لحد الآن ” .

ومن الفنانين المغاربة الذين تعرضوا للنصب إضافة إلى أحمد شوقي، المطرب عبدالرحيم الصويري، ورشيد رفيق، والثنائي حسن ومحسن.

يذكر أن متعهد الحفلات المتهم بالنصب قد فشل في الاتفاق مع الفنان المصري سعد الصغير، لإحياء حفل الزفاف ذاته، لأسباب غير معروفة.