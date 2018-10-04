أم تستبدل مولودتها بطفل ذكر لأن زوجها يريد ” الولد “
في واقعة غريبة، أقدمت أم سودانية، على استبدال مولودتها الأنثى بطفل ذكر من داخل حضانة المستشفى التي ولدت بها.
واكتشفت السيدة الأخرى الأم الحقيقية للطفل الذكر، استبدال توأم ذكر وأنثى ولدتهما حديثًا بابنتين، حيث كانت قد طلبت رؤيتهما بعد أن تم وضعهما في الحضانة، وإبلاغها بجنس المولودين.
وعند إحضار التوأم اكتشفت أن كلًا من المولودين أنثى، فسارعت الي إبلاغ الممرضة ومن ثم حرس المستشفى حيث اتضح أن سيدة أخرى تزامن وضعها لمولودها مع تلك السيدة، قد أخذت الطفل الذكر وهمت بالمغادرة به.
وعلى الفور أوقف الحرس السيدة المتهمة بسرقة المولود واستبداله، وبمواجهتها انهارت اعترفت بأنها استبدلت ابنتها اﻷنثى بالذكر، ﻷن زوجها يريد ولدًا، وتم اصطحابها إلى المركز الأمني للتحقيق معها في الحادثة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55260 ] نشر منذ 1 ساعة
استغفر الله العظيم ,,
,, ارضي بما كتبه الله ، يا أمة الله ,,
🚦🚦💄عذآب الرحيل 🚦🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 4439 ] نشر منذ 43 دقيقة
يووهـ رجعنا لطاري اللي
اجل ويذ ذنب الأم اللي بغيتي تحرميها ظناها
هي ماهي ام مثلك تبين تعذيبها العمر كله
قلبها يصب دم ندم وآهات ع فقدان ظناها
بعدين تعالى ع حد زعمك زوجك يبي ذكر ى
الله قال وخلق منه الزوجين الذكر والأنثى
لم يقل انتي ارض وهو ماء يزرع في الأرض ينزل هذا زرعه وهذا الحصاد
ويش يبي منك زوجك تزنين حتى تجيبن ذكور والعياذ بالله
قلعك الله يا مجرمة
أنتي والله امرأة عديمة الرحمة والإنسانية والضمير بل وحتى الأخلاق
مجرمة لا تخافين الله شيئ يفقع القلب والله
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4439 ] نشر منذ 37 دقيقة
يحكى أنه في العصر الجاهلي كان هناك رجل يقال له أبا حمزة وقد رزق بخمس بنات وكانت زوجته في شهر حملها الأخير وكان على سفر فقال لزوجته اذا أنجبتي بنتاً فلن أدخل البيت مرة أخرى … وسافر وعند عودته وقبل وصوله لبيته قابله رجل وأبلغه بأن زوجته رزقت بنتاً فرفض الدخول الى بيته ودخل عند جاره وجلس معه يومين… فعلمت زوجته بذلك فأرسلت إليه تقول :
مالي أبي حمزة لا يأتينا …… يظل في البيت الذي يلينـــا
غضبان أن لا نلد البنينا …… والله … ما ذلك بأيدينــــــا
وإنما نحن لزراعينا كالأرض …… نحصد ما قد زرعوه فينــا؟؟
فلما قرأ عنها ذلك رجع إليهم مرة أخرى وإعتذر لزوجته عن الذي بدر منه …