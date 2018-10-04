أم تستبدل مولودتها بطفل ذكر لأن زوجها يريد ” الولد “

الخرطوم(صدى):

في واقعة غريبة، أقدمت أم سودانية، على استبدال مولودتها الأنثى بطفل ذكر من داخل حضانة المستشفى التي ولدت بها.

واكتشفت السيدة الأخرى الأم الحقيقية للطفل الذكر، استبدال توأم ذكر وأنثى ولدتهما حديثًا بابنتين، حيث كانت قد طلبت رؤيتهما بعد أن تم وضعهما في الحضانة، وإبلاغها بجنس المولودين.

وعند إحضار التوأم اكتشفت أن كلًا من المولودين أنثى، فسارعت الي إبلاغ الممرضة ومن ثم حرس المستشفى حيث اتضح أن سيدة أخرى تزامن وضعها لمولودها مع تلك السيدة، قد أخذت الطفل الذكر وهمت بالمغادرة به.

وعلى الفور أوقف الحرس السيدة المتهمة بسرقة المولود واستبداله، وبمواجهتها انهارت اعترفت بأنها استبدلت ابنتها اﻷنثى بالذكر، ﻷن زوجها يريد ولدًا، وتم اصطحابها إلى المركز الأمني للتحقيق معها في الحادثة.