رغم الأزمة الاقتصادية.. 500 ألف دولار مصاريف يومية بالقصر الرئاسي في أنقرة

أنقرة(صدى):

كشفت صحيفة تركية، أمس الأربعاء، أن المصاريف اليومية للقصر الرئاسي بأنقرة، بلغت العام الماضي، مليونًا و800 ألف ليرة، أي مايعادل 500 ألف دولار على أساس حساب متوسط السعر آنذاك 3.5 ليرة للدولار.

وبلغ راتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهري 53.8 ألف ليرة ” 15 ألف دولار ” .

وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري، ” كمال كيلتش دار أوغلو ” قد قال: ” المفارقة أنه بالتوازي مع دفع تلك الرواتب بانتظام دون تأخير عجزت الحكومة عن تسديد الديون الخارجية، إضافة إلى إخفاقها في رفع رواتب الموظفين والعمال والفلاحين ” .

وأكد ” كيليتش دار أوغلو ” أن السبب في الأزمة الاقتصادية في تركيا هو عدم قدرة النظام الحالي على إدارة البلاد، قائلًا: ” نحن على مشارف أزمة اقتصادية ” .