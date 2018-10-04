سفارة المملكة في اسطنبول: نتابع ما ورد عن اختفاء جمال خاشقجي
قالت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في إسطنبول إنها تتابع ما ورد في وسائل الاعلام عن اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي بعد خروجه من مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول.
وأكدت القنصلية أنها تقوم بإجراءات المتابعة والتنسيق مع السلطات المحلية التركية الشقيقة لكشف ملابسات اختفاء المواطن جمال خاشقجي بعد خروجه من مبنى القنصلية.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20105 ] نشر منذ 26 دقيقة
كل اذناب قطر في لندن وامريكا والقنوات التابعه لها تنابح على هذا الموضوع وكأن الحدث مهم للغايه
المشكله ان الحكومه التركيه لم تثبت دخوله لتركيا
واحدهم في امريكا يقول انا مستعد اوكل محامي اذا طلبت عائلة خاشقجي منه ذلك