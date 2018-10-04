” المطلق يوصي بالتعدد ” يتصدر تويتر.. ومغردات: ” الأنثى أمانة مو مجرد تسلية “

حمود العنزي (صدى):

تصدر وسم ” المطلق يوصي بالتعدد ” ،قائمة الأكثر تداولا بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، وذلك عقب دعوة عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، الشباب إلى تعدد لحل مشكلة العنوسة والمطلقات، بشرط العدل.

وتباينت التغريدات بين مؤيد ومعارض لتوصية المطلق، حيث رأى البعض أنها جاءت متماشية مع الشرع الذي حلله الله، وأنه أمر غير قابل للانتقاد، ورأى البعض الآخر أن بعض الأزواج لا يعدلون بين زوجاتهم، وأن للتعدد الكثير من السلبيات في الوقت الحالي.

وغردت إحدى المشاركات بالوسم قائلة: ” كلامه على العين والرأس، وما حد منا يقدر يعارض شئ حلله ربي واجازه ، لكن لازم يعي الرجل ويحسب الف حساب أن التعدد مو شئ بسيط وإنه حمل كبير ومسؤوليه أمام ربي ..الأنثى أمانه مو مجرد تسلية ” .

وقال أحد المغردون : ” كثيرين يقولون إن تعدد الزوجات يضيع الأسره والأبناء ،مو شرط اللي ضايع بيضيع أسرته لو كان زوجة واحدة وهو ضايع بيضيعون معه ،وإذا كان رجل ذو حكمة ومقدرة بإمكانه فتح كذا بيت وعادل لاخلاف في ذلك ،أهم شيء ان يكون الرجل ذو كلمة وهيبة وحق ” .

وكان الشيخ المطلق قد قال خلال برنامج ” فتاوى ” : ” بعض الناس عنده قدرة على التعدد، وعندنا بناتنا الآن مطلقات وعوانس، أين يذهبن؟! لازم نقول للشباب تزوجوا اثنتين وثلاثًا، لكن اعدلوا ” .

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