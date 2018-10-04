بعد تعيينها في مجلس اتحاد كرة القدم.. شاهد أول تعليق لـ ” أضواء العريفي “

نواف السالم(صدى):

وجهت أضواء العريفي، عضو مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم، الشكر لرئيس هيئة الرياضة المستشار تركي آل الشيخ ،والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان ،و قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لدعمهم شباب وبنات الوطن.

وقالت العريفي عقب قرار تعيينها في المجلس الجديد ، خلال مؤتمر صحفي لأعضاء الاتحاد، إنها سعيدة بفوزها في انتخابات عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة، مشيرة إلى أن كرة القدم بالنسبة لها تمثل حب وشغف منذ الصغر .

وأضافت : ” كلنا نطمح أن نكون جزء من تطوير المنظومة الكروية ونقل الكرة السعودية للمرحلة التي نريدها محليا ودوليا وعالميا ” .

يذكر أن العريفي أول امرأة تنضم للاتحاد السعودي لكرة القدم كعضو في لجنة المسؤولية الاجتماعية، وهي حاصلة على بكالوريوس في الإدارة المالية ،من جامعة اليمامة، ودبلوم الإدارة الرياضية للعبة كرة القدم، وشهادة التحكيم من اتحاد الولايات المتحدة لكرة القدم.