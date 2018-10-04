بالفيديو.. أحمد الفيشاوي ينفعل على الصحفيين بسبب زوجته : ” كلكم ارجعوا ورا “

أماني الغامدي(صدى):

بعد الجدل الذي أثاره الفنان المصري أحمد الفيشاوي بسبب ملابس زوجته، بمهرجان الجونة السينمائي، ظهر الفيشاوي في مقطع فيديو متداول، غاضبًا على الصحفيين والمصوريين رافضًا إجراء أي حوار معهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع للفيشاوي، خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، وهو ينفعل على الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية، بسبب تجمهرهم حوله لإجراء حوار معه بصحبة زوجته ندى الكامل، ما أدى إلى استيائه وانفعاله عليهم، قائلا: ” ارجعوا كلكم ورا، مش هعمل حوار مع حد ” .

وكانت زوجة الفيشاوي قد أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية، بسبب ملابسها التي اعتبرها البعض مكشوفة بطريقة مثيرة للجدل.