وفاة طفلة بعد إعطائها إبرة بعسير.. و ” الصحة ” تؤجل سفر المتعاملين مع الحالة

أبها(صدى):

تقدم مواطن بشكوى إلى وزارة الصحة، اتهم فيها أحد المستشفيات الحكومية بخميس مشيط، بالتسبب في وفاة طفلته التي دخلت المستشفى بسبب حرارة عادية، وخرجت جثة بعد إعطائها إبرة مع مُغذٍّ.

وأوضح الأب أنه بعد مرور دقيقتين من إعطائها الإبرة، تدهورت حالتها، وتوقف قلبها لمدة 20 دقيقة، وأُدخلت الإنعاش، وبعدها تم نقلها لمستشفى آخر وهي في حالة لا يرجى منها حياة.

وتحقق صحة عسير في شكوى المواطن، وتم التحفظ على ملف الطفلة المتوفاة، وقامت بتأجيل سفر جميع من تعامل مع حالتها.