الأمطار تُغرق طفلًا.. و ” مدني مكة ” ينتشل جثته المتحللة

نايف السالم(صدى):

انتشلت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة ، أمس الأربعاء، جثة طفل غرق في مستنقع مياه الأمطار بحي الحفائر.

وتلقى الدفاع المدني بلاغًا من مواطن، أفاد بأنه عثر على جثة طفل تطفو بوسط مستنقع مياه الأمطار التي هطلت يوم الخميس الماضي.

وباشرت فِرق الإنقاذ المائي البلاغ، وانتشلت جثة الطفل 12 عامًا ، من داخل حفرية إنشاء كوبري الدائري الثاني، تقدر مساحتها بـ2000 م٢، وبعمق مترين.

وبعد الكشف عليه من قِبل الهلال الأحمر اتضح أنه متحلل، فيما تتولى الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.