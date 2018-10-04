بالفيديو.. فاروق الفيشاوي معلنًا إصابته بالسرطان: ” صداع سيأخذ وقته ويمر “

أماني الغامدي(صدى):

كشف الفنان المصري فاروق الفيشاوي، عن إصابته بمرض السرطان ،مؤكدًا أنه سيواجه هذا المرض بكل شدة لينتصر عليه.

جاء ذلك عقب تسلم الفيشاوي درع تكريمه من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط.

وأصاب خبر مرض الفيشاوي الحضور في المهرجان بصدمة كبرى، حيث قال خلال كلمته، ” إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض ” .

وأكد أنه لم ينزعج وأكد للطبيب أنه سيواجه هذا المرض بكل شدة وكأنه صداع عادي سيأخذ وقته ويمر.