حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ) وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً قد تهطل منها أمطار متفرقة على مناطق (تبوك ،القريات ،طريف ،سكاكا ،عرعر).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.