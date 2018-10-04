” التغريد بفلوس ” .. تويتر يثير الجدل بتغريدة غامضة

وكالات(صدى):

أثارت شركة تويتر الجدل في الساعات القليلة الماضية، بسبب تغريدة لها عبر حسابها الرسمي ، لمحت من خلالها إلى أن خدمة التغريد لن تبقى مجانية في المستقبل، وربما ستكون مدفوعة الثمن.

وتساءل الكثيرون عن المستقبل الذي ينتظر حساباتهم في ظل بحث شركات مواقع التواصل الاجتماعي عن الربح.

وكان مضمون التغريدة التي حيرت الملايين هو : ” لا يمكننا أن نصدق أن هذا الموقع مجاني؟ ” ، الأمر الذي رأى فيه كثيرون بداية تخلي الشركة عن تقديم الخدمة بالمجان للملايين حول العالم.

ودشن رواد تويتر وسمًا بعنوان ” تويتر بفلوس ” أعربوا من خلاله عن مخاوفهم من تحول الخدمة إلى الدفع، في حين استحسن البعض الخطوة على اعتبار أنها ستقلل الفوضى في الإنترنت.

وجاءت تغريدة تويتر المحيرة بالتزامن مع إيقاف شركة اتصالات في جنوب أفريقيا خدمة التغريد المجانية لعملائها عبر تويتر اعتبارا من منتصف ليلة أمس الثلاثاء.

وتوقع المغردون أن تحذو شركات اتصالات أخرى حذو الشركة الأفريقية، وأن تترك شركة تويتر الأمر لمزودي خدمة الإنترنت، كي لا تقوم بهذه الخطوة بشكل مباشر.