” الداخلية الكويتية ” تُحيل عدد من المغردين للنيابة بتهمة الإساءة للمملكة

علي القحطاني(صدى):

تداولت وسائل إعلام كويتية، اليوم الأربعاء، أنباء عن مبادرة وزارة ” الداخلية الكويتية ” بإحالة عدد من المغردين إلى النيابة العامة ” بسبب إساءاتهم للمملكة ” .

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أن هذه الخطوة جاءت عقب تلقّي ” الوزارة ” تقارير موثقة في هذا الشأن.

وجاء التحرك من وزارة الداخلية، وليس من وزارة الإعلام، باعتبار الأخيرة مسؤولة عن الحسابات والمواقع المرخصة فقط، ولا يقع ضمن مسؤولياتها الحسابات الشخصية.

ومن جانبها شرعت الإدارة العامة للمباحث الجنائية الكويتية، في استدعاء وضبط المتهمين في هذا الشأن، بعد رصد تغريدات تسيء للعلاقات ” الكويتية – السعودية ” .