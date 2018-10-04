التعليم توضح موقفها من قبول الطلاب الزائرين ومواليد المملكة

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، عن موقفها من قبول الطلاب الذين يحملون هوية زائر ممن ولدوا وتربوا داخل المملكة، والطلاب السوريين واليمنيين القادمين بتأشيرة الزيارة والتأشيرات الحكومية إلى المدارس الأهلية والأجنبية على نفقتهم الخاصة .

وقالت الوزارة في تعميم لها : تم قبول الطلاب والطالبات الذين يحملون هوية ممن داخل المملكة زائر ولدوا وتربوا الطلاب والطالبات السوريون واليمنيون القادمون للمملكة بتأشيرة الزيارة والتأشيرات الحكومية.

وأضافت: يكون القبول لجميع الطلبة المنصوص عليهم 2 ( أولاً ) و (ثانياً) المدارس الأهلية والأجنبية على نفقتهم الخاصة.