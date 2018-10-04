إنتر ميلان يقاسم برشلونة صدارة المجموعة بعد فوزه على أيندهوفن

نواف السالم(صدى):

نجح فريق إنتر ميلان الإيطالي، في الفوز على نظيره أيندهوفن الهولندي، بهدفين مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الثاني لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وافتتح روزاريو الأهداف لأيندهوفن في الدقيقة 27، قبل أن يعادل ناينجولان النتيجة قبل دقيقة وحيدة من نهاية المباراة، ويقلب إيكاردي الطاولة في الدقيقة 60 بهدف آخر، ليهدي فريقه نقاط المباراة من خارج الديار.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى النقطة رقم 6 ليتقاسم صدارة المجموعة الثانية مع برشلونة، وظل أيندهوفن بلا نقاط ليتقاسم ذيل المجموعة مع توتنهام.