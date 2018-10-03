القيادة تهنئ رئيس العراق بمناسبة انتخابه رئيسًا وذكرى يوم الاستقلال

الرياض(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية العراق، وبمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية العراق وبمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من التقدم والرقي.