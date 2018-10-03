بالفيديو.. مراهقين يمارسون التفحيط بموقف مدرسة ثانوية بمحايل
تداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر عدد من المراهقون يحولون مواقف مدرسة ثانوية بمحايل، إلى ساحة للتفحيط معرضين أنفسهم وطلاب المدرسة للخطر.
وشهدت مواقف مدرسة ثانوية ” الإمام الأوزاعي ” الثانوية بالريش شمال محايل، ممارسة تفحيط من قبل بعض المراهقين بصفة شبه متكررة، ما يهدد سلامة طلاب ومنسوبي المدرسة وعابري الطريق المقابل.
وأدت ” الظاهرة ” ، إلى عرقلة حركة السير، وإثارة حالة من الذعر، والخوف في نفوس المارة ومرتادي المكان.
وطالب ” المواطنون ” الجهات المختصة بسرعة التحرك لمعالجة الوضع القائم قبل حدوث ما لا يحمد عقباه.
والجدير بالذكر أن ” مثلث آل مشول ” ، الذي يبعد عن المدرسة بضعة كيلو مترات، شهد في وقت سابق ممارسة لظاهرة التفحيط والتي انتهت بطعن شخصين أدخلا على إثرها المستشفى.
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