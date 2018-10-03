بالفيديو.. مراهقين يمارسون التفحيط بموقف مدرسة ثانوية بمحايل

أبها(صدى):

تداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر عدد من المراهقون يحولون مواقف مدرسة ثانوية بمحايل، إلى ساحة للتفحيط معرضين أنفسهم وطلاب المدرسة للخطر.

وشهدت مواقف مدرسة ثانوية ” الإمام الأوزاعي ” الثانوية بالريش شمال محايل، ممارسة تفحيط من قبل بعض المراهقين بصفة شبه متكررة، ما يهدد سلامة طلاب ومنسوبي المدرسة وعابري الطريق المقابل.

وأدت ” الظاهرة ” ، إلى عرقلة حركة السير، وإثارة حالة من الذعر، والخوف في نفوس المارة ومرتادي المكان.

وطالب ” المواطنون ” الجهات المختصة بسرعة التحرك لمعالجة الوضع القائم قبل حدوث ما لا يحمد عقباه.

والجدير بالذكر أن ” مثلث آل مشول ” ، الذي يبعد عن المدرسة بضعة كيلو مترات، شهد في وقت سابق ممارسة لظاهرة التفحيط والتي انتهت بطعن شخصين أدخلا على إثرها المستشفى.