الهزاني يشكر القيادة على الثقة الغالية و يباشر عمله محافظاً للأفلاج

محمد السعران(صدى):

رفع سعادة محافظ الأفلاج الأستاذ / تركي بن سعود الهزاني أسمى آيات الشكر و الإمتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على الثقة الكريمة بتعيينه محافظاً لمحافظة الأفلاج .

كما رفع شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية و لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض و سمو نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز على ثقتهم و إختياره محافظاً للأفلاج .

و قد أعرب الهزاني عن إعتزازه بهذه الثقة و قال : إنني أعتز و أتشرف بهذه الثقة الغالية التي أولاني إياها ولاة الأمر حفظهم الله في سبيل خدمة محافظة الأفلاج و مراكزها والتي تعد جزء من وطننا الغالي .

و قال أسأل الله أن يمدني بعونه و توفيقه لخدمة هذه المحافظة العزيزة علي و العمل على تطويرها و تنميتها و تحقيق آمال و تطلعات أهلها الأعزاء تحت التوجيهات الحكيمة و السديدة لسمو سيدي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر الذي لا يألوا جهداً في خدمة منطقة الرياض و محافظاتها وفق تطلعات و رؤية سيدي خادم الحرمين الشريفين و سمو ولي عهده الأمين حفظهما الله .

هذا و قد باشر سعادة المحافظ عمله صباح يوم الاحد الماضي في مكتبه بالمحافظة و إستقبل مدراء و رؤساء الجهات الحكومية و رؤساء المراكز و عدد من أهالي و أعيان المحافظة الذين قدموا للسلام عليه و تهنئته بعمله الجديد متمنين له التوفيق و النجاح ، و قد شكرهم سعادته على مشاعرهم الطيبة و دعواتهم الصادقة متمنياً أن يكون عند حسن ظن الجميع و سائلاً الله أن يحفظ وطننا الغالي و أن يديم عليه أمنه و إستقراره في ظل القيادة الحكيمة .