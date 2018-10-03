تعلم المدينة يوفر وظائف شاغرة.. تعرف على موعد وطريقة التقديم

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت إدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، ممثلة في إدارة الموارد البشرية، وظائف بمسمى ” حارس وزوجته ” لمدارس البنات بمدارس المدينة المنورة، ووظائف أخرى بمسميات ” حارس وزوجته، حارس، سائق، مستخدم “، بالمحافظات التابعة ” الحناكية، خيبر، بدر، وادي الفرع “.

وطالب ” تعليم المدينة ” بمن يرغب في التعيين على هذه الوظائف من حملة الشهادة الثانوية فما دونها، التقديم على هذه الوظائف إلكترونيًّا من خلال موقع الإدارة الرسمي.

وأشارت الإدارة أن موعد التقديم يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 27/ 01/ 1440هـ ولمدة عشرة أيام ، مشيرة إلى أن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي هنا .

وشددت إدارة التعليم بالمدينة على أهمية تحري الدقة في تعبئة البيانات، حيث سيتم استبعاد الطلبات غير المستوفية الشروط المعلنة، ولمزيد من المعلومات يرجى الضغط على الرابط التالي هنا .