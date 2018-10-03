” عبقرينو ” ضيف المؤتمر الإقليمي للصحة العامة بالرياض

الرياض(صدى):

حـل الفنان الصحفي المصري/ أشرف عبدالله.. الملقب فنياً وإعلامياً بـ ” أشرف عبقرينو ” رسام الكاريكاتير العربي – عضو الجمعية المصرية للكاريكاتير – والهيئة السعودية للمهندسين .. المقيم بالرياض للعمل – رسام الكاريكاتير المتعاون مع التليفزيون السعودي ومجلة سيدتي سابقاً، حل ضيفاً على البرنامج العلمي لفعاليات المؤتمر الإقليمي العربي للصحة العامة بالرياض تحت شعار ” الصحة في جميع السياسات ” تحت رعاية سعادة الأستاذ الدكتور/ توفيق بن أحمد خوجة أمين عام اتحاد المستشفيات العربية ورئيس الجمعية السعودية للوبائيات وذلك بحضور متميز لصاحبة السمو الملكي الأميرة/ هيفـاء الفيصل بن عبد العزيز آل سعود رئيسة جمعية زهرة لسرطان الثدي، ومشاركة من الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة والجمعية السعودية للوبائيات بمشاركة نخبة من المتحدثين والمتخصصين من السعودية ومصر وبريطانيا وعمان.. وبمشاركة عدة جهات ومنظمات ومؤسسات عربية صحية رسمية وخاصة وجمعيات صحية خيرية وجميع المشاركين ووسائل الإعلام المختلفة بالتعاون مع مؤسسة تالية العربية لتنظيم المعارض والمؤتمرات وذلك في نهاية الأسبوع الماضي خلال الفترة من 25-27 سبتمبر 2018م بفندق هوليدي إن القصر بالرياض.. بحضور حوالي 900 متخصص مسجل بالمؤتمر المعتمد بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 21 ساعة تدريب مستمر .

حيث قدم الفنان أشرف عبقرينو ورقة عمل باليوم الأول للمؤتمر بعنوان ( دور فن الكاريكاتير في تعزيز الوعي الصحي ) تطرقت لعدة محاور هامة منها ( نبذة عن نشأة فن الكاريكاتير – دور واستخدامات فن الكاريكاتير المختلفة في مجالات تعزيز الوعي الصحي – إبراز حقوق الإنسان الصحية وخدمات الرعاية الصحية – الكاريكاتير وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة – الكاريكاتير وتغيير السلوكيات غير الصحية وطرق الوقاية من الأمراض والأوبئة ومن الأخطار الصحية والنفسية والأمنية والإدمان بأنواعه والحوادث المرورية والأمنية والكوارث – الاستفادة من رسوم ومعارض وورش عمل ومسابقات الكاريكاتير والشخصيات التوعوية المبتكرة في تعزيز التوعية الصحية للأصحاء والمرضى خاصة من خلال برامج وأنشطة وحملات التثقيف الصحي– الكاريكاتير وتأهيل وتدريب الممارسين الصحيين ومسؤولي القرار الصحي والمثقف الصحي في برامج التثقيف والعلاج- استعراض لتجارب اشرف عبقرينو الشخصية العملية في هذا المجال ).

وأبان الفنان أشرف عبقرينو أن فن الكاريكاتير ترجع نشأة بداياته في مصر منذ حوالي 4200 سنة قبل الميلاد .. وان فن الكاريكاتير هو ثقافة كل الشعوب ومعيار تقدمهم ولغة عالمية مؤثرة يعشقها الكبير والصغير من شعوب الدنيا سواء سليم أو مريض برغم اختلاف أجناسهم ولغتهم وثقافاتهم وعاداتهم وأنماط معيشتهم، وهو فن ينتقد بريشة باسمة واختزال كبير السلوكيات الخاطئة بالمجتمع، ومنها غير الصحية.

موضحاً أننا نعيش الآن بأمتنا العربية هرم صحي وتغذوي واجتماعي (مقلوب) وخـلل واضح في تركيبة حياتنا وفجوة واضطراب بمعظم العلاقات الأسرية بالأمة العربية خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي طرأت بين كل فئات المجتمع وبسبب الإدمان المرضي والإستخدام الخاطئ لوسائل التقنية الحديثة بحلوها ومرها وبسبب نقص الوعي الصحي والغذائي والنفسي لدى الآباء والأمهات وأبنائهم ورتم الحياة السريع وتنوع وسائل الرفاهية بحلوها ومرها، وقلة تنوع الوسائل التوعوية الصحية المؤثرة، وسط ندرة إقامة معارض الكاريكاتير.

وقــال برغم أننا ( أمة إقرأ ) إلا أننا الآن أصبحنا نادراً ما نقرأ.. ومع الأسف الأنظمة والسياسات والأبحاث العلمية والبرامج بمؤسساتنا الصحية العربية تركز على البرامج العلاجية اكثر من برامج الوقاية.. ونادراً ما تهتم باستخدام الكاريكاتير في البرامج المبادرات والخطط الوقائية برغم التطور المجتمعي. ومن هنا يتعظم أهمية وتأثير دور فن الكاريكاتير واستخداماته كوسيلة محببة قوية تسهم في توعية الفرد والأسرة والمجتمع صحياً وتغذوياً ونفسياً.. ويسهم في تعزيز الصحة وفي البرامج والخطط العلاجية لبعض الأمراض مثل الأمراض النفسية والسمنة والسكري والقلب والسرطان وغيرها، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية وحملات التوعية والتثقيف الصحي للوقاية من الأمراض.

مشيراً إلى أن استخدامات فن الكاريكاتير في تعزيز الصحة العامة يصب في صالح خطة التنمية المستدامة ضمن الرؤية الوطنية 2030م للمملكة وبالتالي يسهم في تعزيز أنظمة وقوانين وبرامج الصحة العامة خلال وضع السياسات الصحية الوطنية لتحقيق أهداف التنمية الصحية لمساندة الناس والمجتمعات المحلية العربية ومنظمات المجتمع المدني ليهتموا بصحتهم ونمط حياتهم، وفن الكاريكاتير الهادف من أدوات التغيير الفعّالة وله دوراً كبيراً في تعزيز الثقافة الصحية وتحسين النمط الصحي والوعي المجتمعي وفي تطوير المنظومة الصحية وسياساتها ودوراً مساهماً رائعاً في توعية المرضى خاصة من الأمراض التي تفشت بمجتمعاتنا العربية.

وأضاف عبقرينو أن وؤقة عمله التي شارك بها تهدف إلى المساهمة في رفع الوعي الصحي لدى المسجلين بالمؤتمر من المتخصصين المستهدفين منهم مسؤولي السياسات الصحية والمنظمات والمؤسسات والهيئات الصحية والتغذوية والتعليمية والبحثية والإعلامية والإقتصادية الرسمية والخاصة والباحثين والعلماء والمتخصصين ورؤساء الجمعيات العلمية والمثقفين الصحيين وطلاب الكليات الصحية والشركات الوطنية ذات العلاقة للتعرف على دور فن الكاريكاتير وطرق استخداماته في تعزيز الوعي الصحي والوقاية من الأمراض والمساهمة في العلاج. وفي حملات وبرامج ووسائل التثقيف الصحي المختلفة بالمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة بمجتمعاتنا العربية وبالأيام الصحية العالمية للوقاية من الإصابة وطرق استخدام الكاريكاتير في برامج وحملات التوعية على المستوى الحكومي والخاص، وفي تعزيز الوعي لدى الأطفال والشباب والفئات الحساسة لتعديل الثقافات وتغيير السلوكيات الخاطئة غير الصحية وممارسة النشاط البدني بانتظام بدلاً من اللجوء للحلول العلاجية الجراحية.. كما يسهم فن الكاريكاتير في تطوير أداء الممارس الصحي وتحقيق افضل استفادة من عمله وترسيخ المبادئ الصحية.

وفي ختام المؤتمر دعا عبقرينو وزارة الصحة لتنظيم معرض سنوي لمدة شهر بعنوان ( الكاريكاتير وتعزيز الصحة )..

كما ناشد إدارة المؤتمر ولجنته العلمية ووجه دعوته إلى وزارات ” الصحة والمؤسسات الصحية والثقافة والإعلام والتعليم والتعليم العالي والشؤون الإجتماعية والداخلية والهيئة العامة للثقافة والهيئة العامة للترفيه والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وإدارة الجامعات والمعاهد والجمعيات المهنية الطبية والفنية وقصور الثقافة ونوادي الشباب والإتحادات الصحية بكافة مؤسساتها وهيئاتها بالمملكة وأمتنا العربية بأهمية إتخاذ قرار وطني بالتوسع في إدخال واستخدام فن الكاريكاتير وتفعيله في سياسات وخطط وبرامج وفعاليات تعزيز الوعي الصحي للمجتمع وفي الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية والمزمنة والأمراض النفسية وضرورة إدراج توصية بالمؤتمر بأهمية إضافة مادتي فن الكاريكاتير والتوعية الصحية في مناهج المدارس والجامعات وتخصيص برامج له بالفضائيات التليفزيونية ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وبالصحف والمجلات وزيادة إقامة المعارض للوقاية من الأمراض منذ الصغر. وفي نهاية المؤتمر كرم راعي المؤتمر د. توفيق خوجة وسمو الأميرة واللجنة العليا المنظمة الفنان أشرف عبقرينو بدرع تذكاري شكر على مشاركته.